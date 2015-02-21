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В час беды 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала В час беды
Киноафиша Сериалы В час беды Сезоны Сезон 1

В час беды 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «В час беды»

В 1-м сезоне сериала «В час беды» в жизни молодой привлекательной Марии все скалывается как нельзя лучше. Вместе с супругом она воспитывает сына, делает успехи в карьере и пользуется уважением коллег. Жизнь главной героини переворачивается, когда она читает письмо от бабушки, умоляющей о встрече. Маша торопится поехать в места своего детства, но все равно не успевает застать бабушку в живых. Зато тамо на сталкивается со своей сестрой Леной, которую считала погибшей много лет назад. Маше предстоит выяснить, что произошло с Леной, а главное – по какой причине они потерялись на столько лет.

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Список серий 1-го сезона сериала «В час беды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 февраля 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 февраля 2015
График выхода всех сериалов
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