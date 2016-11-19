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Валькины несчастья 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Валькины несчастья
Киноафиша Сериалы Валькины несчастья Сезоны Сезон 1

Валькины несчастья 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Валькины несчастья»

В 1-м сезоне сериала «Валькины несчастья» Валентина, мать двоих детей, никак не может найти общий язык с мамой своего супруга — Ларисой Васильевной. Непростые взаимоотношения со свекровью даже вынуждают Валю и Михаила съехать от нее и снять отдельную квартиру. Спустя время у Ларисы Васильевны в квартире появляется молодой художник-авангардист по имени Данила, который мнит себя непризнанным гением. Она хочет помочь ему добиться успеха в мире искусства и начинает эксплуатировать собственного сына в качестве спонсора. Лариса Васильевна придумывает коварный план — довести Мишу с Валей до развода. Ее ложь приводит к трагедии...

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Список серий 1-го сезона сериала «Валькины несчастья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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