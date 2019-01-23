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Бока Норте 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бока Норте
Киноафиша Сериалы Бока Норте Сезоны Сезон 1

Boca Norte 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бока Норте»

В 1-м сезоне сериала «Бока Норте» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Андреа, которая всю свою сознательную жизнь провела в Барселоне. Она привыкла к определенному уровню жизни и не готова менять свои привычки. Но у судьбы свои планы на этот счет. По семейным обстоятельствам Андреа приходится переехать в бедный пригород. После элитных районов Барселоны здесь все кажется девушке убогим, грязным и непригодным к жизни. Однако вскоре героиня знакомится с веселыми ребятами из местного музыкального клуба, которые помогают ей адаптироваться в новой реальности и даже научиться получать удовольствие от такого рода изменений.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бока Норте» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Capítulo 1
Сезон 1 Серия 1
23 января 2019
Серия 2 Capítulo 2
Сезон 1 Серия 2
23 января 2019
Серия 3 Capítulo 3
Сезон 1 Серия 3
23 января 2019
Серия 4 Capítulo 4
Сезон 1 Серия 4
23 января 2019
Серия 5 Capítulo 5
Сезон 1 Серия 5
23 января 2019
Серия 6 Capítulo 6
Сезон 1 Серия 6
23 января 2019
График выхода всех сериалов
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