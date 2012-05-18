Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Трон: Восстание 2012 - 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Трон: Восстание
Киноафиша Сериалы Трон: Восстание Сезоны Сезон 1
Tron: Uprising 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 19
Продолжительность сезона 9 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Трон: Восстание»

В 1-м сезоне сериала «Трон: Восстание» молодой инженер и программист Бек устраивается в медиакорпорацию Clu. Однако первоначальный восторг от такой почетной должности быстро сменяется разочарованием. Познав изнутри мир цифровой индустрии, он понимает, что Clu – опасная сила, враждебная людям и управляемая искусственным интеллектом высшей категории. Кроме того, коллеги Бека знают об этом, но не могут или не хотят ничего с этим поделать. Простой офисный сотрудник становится маловероятным лидером революции. Он объединяется с единомышленниками, чтобы дать отпор монополии Clu и спасти человеческий мир.

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 20 голосов
8.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Трон: Восстание»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Бек: Начало Beck's Beginning
Сезон 1 Серия 1
18 мая 2012
Отступник: Часть 1 The Renegade (1)
Сезон 1 Серия 2
7 июня 2012
Отступник: Часть 2 The Renegade (2)
Сезон 1 Серия 3
14 июня 2012
Затемнение Blackout
Сезон 1 Серия 4
21 июня 2012
Личность Identity
Сезон 1 Серия 5
28 июня 2012
Изоляция Isolated
Сезон 1 Серия 6
5 июля 2012
Цена силы Price of Power
Сезон 1 Серия 7
12 июля 2012
Награда The Reward
Сезон 1 Серия 8
19 октября 2012
Шрамы: Часть 1 Scars (1)
Сезон 1 Серия 9
26 октября 2012
Шрамы: Часть 2 Scars (2)
Сезон 1 Серия 10
2 ноября 2012
Под домашним арестом Grounded
Сезон 1 Серия 11
3 декабря 2012
Мы оба знаем, чем это закончится We Both Know How This Ends
Сезон 1 Серия 12
10 декабря 2012
Незнакомец The Stranger
Сезон 1 Серия 13
17 декабря 2012
Помеченные Tagged
Сезон 1 Серия 14
24 декабря 2012
Состояние разума State of Mind
Сезон 1 Серия 15
31 декабря 2012
Добро пожаловать домой Welcome Home
Сезон 1 Серия 16
7 января 2013
Рандеву Rendezvous
Сезон 1 Серия 17
14 января 2013
Без границ No Bounds
Сезон 1 Серия 18
21 января 2013
Неизлечимый Terminal
Сезон 1 Серия 19
28 января 2013
График выхода всех сериалов
Эти 3 российских мини-сериала особенно отличились в 2025 году: все они о войне
Где же на самом деле похоронили Ибрагима-пашу: есть 2 версии, но их в «Великолепном веке» не раскрыли
157 млн просмотров у этой серии «Маши и Медведя» — не случайность: эпизод специально для фанатов советского кино
Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
«Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)
«Роковая ошибка НТВ»: новые серии «Первого отдела» стали худшими в сезоне – детектив превратили в плохое аниме
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
«Шибанов уедет в Тибет», «Веру расстрелять»: режиссер «Первого отдела» впервые ответил на критику 5 сезона – и «заспойлерил» шестой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше