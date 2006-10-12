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Работяга 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Работяга
Киноафиша Сериалы Работяга Сезоны Сезон 1

Hataraki Man 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 октября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 11
Продолжительность сезона 3 часа 51 минута
О чем 1-й сезон сериала «Работяга»

В 1-м сезоне сериала «Работяга» главная героиня является поистине одержимой своей профессией. Сложно представить себе человека, который больше увлечен работой, чем Хироко Мацуката. Она работает журналистской в офисе и постоянно занята своими обязанностями. Девушка забыла о личной жизни, хотя у нее есть бойфренд, который работает вместе с ней. Парень долго и мучительно томится в ожидании, когда же Хироко Мацуката соблаговолит засунуть их свидание в свой органайзер. Но у журналистки другие приоритеты – то горит материал, срочно требующий, чтобы его дописали, то пора отправляться на интервью, которое наконец удалось согласовать.

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Список серий 1-го сезона сериала «Работяга» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Женщина-работяга The Female Hataraki Man
Сезон 1 Серия 1
12 октября 2006
Соглядатай Stakeout Man
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2006
Любитель лапши Ramen Man
Сезон 1 Серия 3
26 октября 2006
Извиняющийся Apology Man
Сезон 1 Серия 4
2 ноября 2006
Перевёртыш Turn-Around Man
Сезон 1 Серия 5
9 ноября 2006
Принцесса Princess Man
Сезон 1 Серия 6
16 ноября 2006
Щепетильная Meticulous Man
Сезон 1 Серия 7
23 ноября 2006
Вознаграждённый Reward Man
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2006
Закоренелый работяга Accomplished Hataraki Man
Сезон 1 Серия 9
7 декабря 2006
Не работяга Incapable Hataraki Man
Сезон 1 Серия 10
14 декабря 2006
И всё-таки, работяга Nevertheless, Hataraki Man
Сезон 1 Серия 11
21 декабря 2006
График выхода всех сериалов
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