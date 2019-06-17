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А.Л.Ж.И.Р. 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала А.Л.Ж.И.Р.
Киноафиша Сериалы А.Л.Ж.И.Р. Сезоны Сезон 1

А.Л.Ж.И.Р. 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 11
Продолжительность сезона 9 часов 21 минута
О чем 1-й сезон сериала «А.Л.Ж.И.Р.»

В 1 сезоне сериала «А.Л.Ж.И.Р.» события происходят в Республике Казахстан. Туда во времена Сталинских репрессий отправляют государственных преступников. В общей сложности лагеря вмещают около 18 тысяч приговоренных женщин – жен «предателей Отечества». Супруга авиаконструктора Константина Павлова оказывается в лагере сразу после ареста мужа, а ее дочь отдают в детдом. Уже в дороге Ольга видит, какие ужасы ждут ее впереди. Конвой относится к заключенным как к скотине, а скончавшихся просто выбрасывают из машин. Кроме того, в лагере оказываются жена и любовница одного и того же политзаключенного, оперная певица и многие другие.

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Список серий 1-го сезона сериала «А.Л.Ж.И.Р.» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 июня 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 июня 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 июня 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 июня 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 июня 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 июня 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 июня 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 июня 2019
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
19 июня 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 июня 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
20 июня 2019
График выхода всех сериалов
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