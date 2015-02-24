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Алхимик. Эликсир Фауста 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Алхимик. Эликсир Фауста
Киноафиша Сериалы Алхимик. Эликсир Фауста Сезоны Сезон 1

Алхимик. Эликсир Фауста 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 февраля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Алхимик. Эликсир Фауста»

В 1 сезоне сериала «Алхимик. Эликсир Фауста» бывшая горничная московского отеля «Астория» на смертном одре передает своему сыну Марку Терентьеву страшную тайну. В секретере женщины много лет хранится рецепт самого настоящего эликсира молодости и вечной жизни. Будучи юной девчонкой и работая в отеле, она закрутила роман с одним из гостей – британским разведчиком Освальдом Райнером. Подслушав его разговор, героиня узнала, что он убил и ограбил советского профессора Александра Невельского. Назло мужчине она, в свою очередь, похитила у него все записи ученого. Теперь Марк должен найти наследника погибшего химика и вернуть ему эликсир. 

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Список серий 1-го сезона сериала «Алхимик. Эликсир Фауста» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 2015
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
24 февраля 2015
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
25 февраля 2015
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
25 февраля 2015
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
26 февраля 2015
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
26 февраля 2015
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
3 марта 2015
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
3 марта 2015
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
4 марта 2015
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
4 марта 2015
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
5 марта 2015
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
5 марта 2015
График выхода всех сериалов
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