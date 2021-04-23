В 1 сезоне сериала «Детский сад супергероев» события разворачиваются в фантастическом мире, где, помимо обычных людей, существуют сверхсущества, обладающие уникальными силами. Среди супергероев – легендарный Капитан Фантастик, не раз спасший Землю от коварных злодейских планов. Но его постигает несчастье: мужчина внезапно теряет свои суперсилы и становится простым человеком. Ему остается лишь вести занятия в фитнес-студии, пользуясь своей мускулатурой. Но неожиданно для Фантастика находится задание по силам. Его просят стать воспитателем в детском саду для самых юных супергероев.