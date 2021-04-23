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Детский сад супергероев 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Детский сад супергероев
Киноафиша Сериалы Детский сад супергероев Сезоны Сезон 1

Stan Lee's Superhero Kindergarten 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 26
Продолжительность сезона 11 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Детский сад супергероев»

В 1 сезоне сериала «Детский сад супергероев» события разворачиваются в фантастическом мире, где, помимо обычных людей, существуют сверхсущества, обладающие уникальными силами. Среди супергероев – легендарный Капитан Фантастик, не раз спасший Землю от коварных злодейских планов. Но его постигает несчастье: мужчина внезапно теряет свои суперсилы и становится простым человеком. Ему остается лишь вести занятия в фитнес-студии, пользуясь своей мускулатурой. Но неожиданно для Фантастика находится задание по силам. Его просят стать воспитателем в детском саду для самых юных супергероев.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Детский сад супергероев» График выхода всех сериалов
Сезон 1
The First Day of School
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2021
Art of the Steal
Сезон 1 Серия 2
23 апреля 2021
Hammy
Сезон 1 Серия 3
30 апреля 2021
Super K's vs. The Fearsome Foursome
Сезон 1 Серия 4
7 мая 2021
Call Me Hugzilla
Сезон 1 Серия 5
14 мая 2021
One Dark Night
Сезон 1 Серия 6
21 мая 2021
The Experiment
Сезон 1 Серия 7
4 июня 2021
Sleeping-Duty
Сезон 1 Серия 8
18 июня 2021
Castaways
Сезон 1 Серия 9
25 июня 2021
How the Super K's Save Christmas Part 1
Сезон 1 Серия 10
2 июля 2021
How the Super K's Save Christmas Part 2
Сезон 1 Серия 11
9 июля 2021
Lost in a Space Odyssey Trek
Сезон 1 Серия 12
16 июля 2021
Super Ks Gone Bad
Сезон 1 Серия 13
22 июля 2021
The Substitute
Сезон 1 Серия 14
29 июля 2021
Hall of Fame
Сезон 1 Серия 15
5 августа 2021
Bessie We Hardly Knew Ye
Сезон 1 Серия 16
13 августа 2021
The Magic Ring
Сезон 1 Серия 17
20 августа 2021
Time Trippers
Сезон 1 Серия 18
27 августа 2021
Checkmate
Сезон 1 Серия 19
3 сентября 2021
Weirdo World
Сезон 1 Серия 20
10 сентября 2021
The Royal Visit
Сезон 1 Серия 21
17 сентября 2021
The Paris Affair
Сезон 1 Серия 22
24 сентября 2021
Earthlings Got Talent
Сезон 1 Серия 23
1 октября 2021
Captain Fantastic Begins
Сезон 1 Серия 24
8 октября 2021
Austrian Adventure
Сезон 1 Серия 25
15 октября 2021
Emerson
Сезон 1 Серия 26
22 октября 2021
График выхода всех сериалов
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