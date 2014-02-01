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Папа напрокат 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Папа напрокат
Киноафиша Сериалы Папа напрокат Сезоны Сезон 1

Папа напрокат 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Папа напрокат»

В 1 сезоне сериала «Папа напрокат» в центре событий оказывается одинокая женщина Ирина. Ее бывший муж Илья Соломатин сделал ей очаровательного сына Васю, а потом благополучно исчез в неизвестном направлении. Но Ира не отчаивается: она рада, что у нее есть ребенок, тем более что с голоду они с Васей не умирают. Ведь женщина руководит крупной компанией и получает отличную прибыль. Но проблема возникает, когда приходит время отдавать сына в школу. В лучшую гимназию, о которой мечтает мальчик, берут только ребят из полных и образцовых семей. Ире приходится «нанять» полного тезку своего бывшего супруга, чтобы он притворился папой Васи.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Папа напрокат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 февраля 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2014
График выхода всех сериалов
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