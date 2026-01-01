Menu
Bumerang 2023, season 1

Bumerang season 1 poster
Бумеранг
Title Сезон 1
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Bumerang" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бумеранг» на загородной трассе происходит страшная автомобильная авария. Женщина по имени Алла чудом не только выживает, но и остается практически невредимой. Зато пассажирам другой машины везет значительно меньше. Молодой супруг и отец Константин в мановение ока становится вдовцом. В ДТП не виновен никто, кроме судьбы и неудачного стечения обстоятельств, но все же Алла чувствует свою ответственность за пострадавшую семью. Она предлагает Косте работу в своем бизнесе, чтобы хотя бы обеспечить его детей всем необходимым. Постепенно сотрудник и начальница сближаются. Но мужчина не может предать память жены.

Series rating

7.1
Rate 12 votes
8.6 IMDb

"Bumerang" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
