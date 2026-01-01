В 1 сезоне сериала The Deep человеческая раса сталкивается с еще одним страшным и загадочным вирусом. На сей раз болезнь в первую очередь поражает память людей. Сперва инфицированный начинает терять незначительные воспоминания, но очень скоро он лишается даже собственного имени. К счастью, ученым из международной исследовательской лаборатории удается обнаружить на дне Тихого океана вещество, помогающее против «чумы забвения». В поисках чудодейственной «амброзии» под водой строят медицинскую станцию. Однако выясняется, что на дне обитает нечто куда более страшное, чем вирус.