Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

The Deep , 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы The Deep Сезоны Сезон 1
The Deep
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «The Deep»

В 1 сезоне сериала The Deep человеческая раса сталкивается с еще одним страшным и загадочным вирусом. На сей раз болезнь в первую очередь поражает память людей. Сперва инфицированный начинает терять незначительные воспоминания, но очень скоро он лишается даже собственного имени. К счастью, ученым из международной исследовательской лаборатории удается обнаружить на дне Тихого океана вещество, помогающее против «чумы забвения». В поисках чудодейственной «амброзии» под водой строят медицинскую станцию. Однако выясняется, что на дне обитает нечто куда более страшное, чем вирус.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий сериала The Deep

График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
Звезда нового «Короля и Шута» рассказал, что посоветовал ему Князь перед съемками: «Были долгие и личные беседы»
«Во все тяжкие» по-русски: эту комедию с нотками драмы не пропущу — на Васильева интересно будет посмотреть
Диверсанты, шпионы и бандиты: 7 крутых сериалов о сыщиках в годы Великой Отечественной
«Кучка похотливых идиотов»: этот российский фильм стоил миллиард, но не окупился и на треть – премьеру даже требовали запретить
Хотите посмеяться? Или приятно погрустить? Эти киноновинки уже доступны онлайн - выбирайте настроение
Нестор Петрович в юбке изображает женщину: 5-ю серию «Большой перемены» «зарубили на корню»
«Лучший фильм 2025-го в Болливуде» – сейчас №1 на Netflix: зрители ставят 8.3 – распиаренному «Лакомому куску» такое и не снилось
«Диалоги Тарантино, экшен Ричи»: нашел идеальный боевик для фанатов «старой школы» – сейчас такой не снимут ни за какие деньги
Терпеть не могу «Реальных пацанов», но этот российский сериал о гопниках «зашел» на ура: лютая смесь Гая Ричи и «Голяка»
Голливуд испоганил важнейший советский Sci-Fi: Коппола превратил космическую драму в ужастик с картонными монстрами
Стал хитом Netflix и помог взять «Эмми»: американцы подчистую скопировали драму создателя «Метода»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше