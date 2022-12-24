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Народный артист 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Народный артист
Киноафиша Сериалы Народный артист Сезоны Сезон 1

Народный артист 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Народный артист»

В 1 сезоне сериала «Народный артист» московский актер Иван Алешковский изрядно подпортил себе репутацию участием в скандале и драке. Ему назначили наказание в виде общественных работ. Иван отправился в родное Приморье, где устроился директором самодеятельности. Ему предстоит подготовить местных ребятишек к областному конкурсу, а также заслужить доверие жителей деревни. Алешковский встретил свою первую любовь Веру, которая стала директором дома культуры. Она помогает ему адаптироваться в непривычных условиях. Отнюдь не все местные жители рады «столичному франту». Многие хотят, чтобы Алешковский покинул их или даже получил срок…

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Список серий 1-го сезона сериала «Народный артист» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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