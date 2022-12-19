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Вагонетка 2022 - 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вагонетка
Киноафиша Сериалы Вагонетка Сезоны Сезон 1

Trolley
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вагонетка»

В 1 сезоне сериала «Вагонетка» в центре событий оказывается супружеская пара — Чжун До и Хе Джу. Чжун До является членом Национальной ассамблеи, а Хе Джу занимала должность управляющей в мастерской по ремонту книг. Женщина долго время жила скромной жизнью, скрывалась от глаз общественности и избегала повышенного внимания, что весьма несвойственно для супруги видного политического деятеля. Однако в жизни главной героини произошли некоторые обстоятельства, которые заставили ее вести себя иначе. Тайна из прошлого стала достоянием общественности, и Хе Джу пришлось выйти в свет, чтобы предоставить алчущей публике свою версию.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Вагонетка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 января 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
3 января 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 января 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
10 января 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
16 января 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
17 января 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
30 января 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
31 января 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
6 февраля 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
7 февраля 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
13 февраля 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
14 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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