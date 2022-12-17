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Закон бумеранга 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Закон бумеранга
Киноафиша Сериалы Закон бумеранга Сезоны Сезон 1

Закон бумеранга 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Закон бумеранга»

В 1 сезоне сериала «Закон бумеранга» прокурор Неверов выступает на судебном процессе в качестве обвинителя. Рассматривается дело об убийстве, виновницей которого признали женщину по имени Катерина. Много лет назад Неверов встречался с ней, но отношения не продлились долго. И вот судьба вновь сводит вместе бывших возлюбленных в зале суда. Прокурор Неверов готов сделать все, чтобы защитить женщину, которую он когда-то любил. Для этого ему нужно найти доказательства ее невиновности. Но это дело оказывается гораздо более сложным и запутанным, чем опытный Неверов мог даже предположить.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Закон бумеранга» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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