Warhammer 40,000 , 1 сезон

Warhammer 40,000
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Warhammer 40,000»

В 1 сезоне сериала Warhammer 40,000 события разворачиваются на нашей родной планете Земля, однако узнать ее практически невозможно. По прошествии нескольких тысячелетий человеческий род не только достиг вершины своей эволюции, но и начал постепенно регрессировать. Люди близки к вымиранию, но оставшиеся племена не спешат сдаваться на милость природе. Немногочисленные герои ведут постоянные сражения с восставшими древними божествами и немыслимыми чудовищами. Некоторые из них явились из космоса, другие, напротив, восстали из недр планеты. Но все они хотят одного – полного уничтожения человечества.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий сериала Warhammer 40,000

Сезон 1
