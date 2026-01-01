Постеры сериала «Офицерские жёны»

После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова»

«Что это за ерунда?»: Prime Video выпустил трейлер сериала по God of War — и вот честная реакция автора игры

Сложный тест по советским фильмам: вспомните все прозвища этих героев

«После таких травм люди не живут»: вопиющий ляп в финале «Первого отдела 5» нашел настоящий врач

«Первый отдел 5» к финалу побил очередной рекорд: хотя с отзывами все плохо

Самый женский тест: попробуйте вспомнить 5 советских фильмов с героиней на проводе

Стартанул 2 марта: когда выходят новые серии «Мотай!», и почему стоит смотреть сериал прямо сейчас

«Первый отдел» сделал то, что не удавалось ни одному сериалу за пять лет – финал 5-го сезона побил все рекорды

Хогвартс или томское моторно-тракторное училище: тест — в какой школе волшебства ты бы учился

Февраль подарил сразу 10 новых сериалов: есть и комедии, и детективы – сохраняйте даты, чтобы не пропустить