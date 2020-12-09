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Истинная красота 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Истинная красота
Киноафиша Сериалы Истинная красота Сезоны Сезон 1

Yeoshingangrim 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 21 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Истинная красота»

В 1-м сезоне сериала «Истинная красота» привлекательная школьница пользуется популярностью среди сверстников. Но у героини есть одна психологическая проблема: она боится выйти из дома или показаться хоть кому-нибудь без макияжа. В глубине души девушка не уверена в себе и своей естественной красоте и думает, что ее никто никогда не полюбит такой, какая она есть. По воле случая однажды она попадается на глаза однокласснику без косметики. Но, вопреки ожиданиям героини, Ли Су Хо не ужасается и вообще, кажется, не замечает, что она забыла накраситься. Девушка испытывает благодарность и влюбляется в него.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Истинная красота» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 декабря 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 декабря 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 декабря 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 декабря 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 декабря 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
6 января 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
7 января 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
13 января 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
14 января 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
20 января 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
21 января 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
27 января 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
28 января 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
3 февраля 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
4 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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