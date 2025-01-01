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Лицом к лицу
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Лицом к лицу, список сезонов
Man to Man
16+
Год выпуска
2017
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
jTBC
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Рейтинг сериала
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голосов
7.3
IMDb
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Список сезонов сериала «Лицом к лицу»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
21 апреля 2017 - 10 июня 2017
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