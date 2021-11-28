В 1 сезоне сериала «Условный мент — 3» во время ремонтных работ в «Шлотбурге» Рыжов с сантехниками находят в стене человеческие останки. У следствия возникает множество вопросов к хозяину заведения Ворону. По всей видимости, жертвы появились в результате преступных разборок. Участковый Тельцов с ножом в руках очнулся в салоне красоты. Возле себя он обнаружил Снежану, испачканную кровью. Хозяин салона собирается закрыть заведение, но взамен просит об услуге, которая носит противоправный характер. Кто-то открыл охоту на таксистов. Их убивают, после чего угоняют автомобили. Не зная об угрозе, в таксопарк приходит работать друг Рыжова.