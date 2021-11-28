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Условный мент 3 2021 - 2022 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Условный мент 3
Киноафиша Сериалы Условный мент 3 Сезоны Сезон 3

Условный мент 3 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 50
Продолжительность сезона 33 часа 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Условный мент 3»

В 1 сезоне сериала «Условный мент — 3» во время ремонтных работ в «Шлотбурге» Рыжов с сантехниками находят в стене человеческие останки. У следствия возникает множество вопросов к хозяину заведения Ворону. По всей видимости, жертвы появились в результате преступных разборок. Участковый Тельцов с ножом в руках очнулся в салоне красоты. Возле себя он обнаружил Снежану, испачканную кровью. Хозяин салона собирается закрыть заведение, но взамен просит об услуге, которая носит противоправный характер. Кто-то открыл охоту на таксистов. Их убивают, после чего угоняют автомобили. Не зная об угрозе, в таксопарк приходит работать друг Рыжова.

Рейтинг сериала

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3.7 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Условный мент 3» График выхода всех сериалов
Сезон 3
Дело чести
Сезон 3 Серия 1
28 ноября 2021
Подвиг Тельцова
Сезон 3 Серия 2
28 ноября 2021
Зеленоглазое такси
Сезон 3 Серия 3
28 ноября 2021
Верность и ревность
Сезон 3 Серия 4
28 ноября 2021
Гейша
Сезон 3 Серия 5
28 ноября 2021
Дама Пик
Сезон 3 Серия 6
28 ноября 2021
Отцы и дети
Сезон 3 Серия 7
28 ноября 2021
Врачебный долг
Сезон 3 Серия 8
28 ноября 2021
Тайное становится явным
Сезон 3 Серия 9
28 ноября 2021
Преступление Михалыча
Сезон 3 Серия 10
28 ноября 2021
Наследница империи
Сезон 3 Серия 11
28 ноября 2021
Грехи молодости
Сезон 3 Серия 12
28 ноября 2021
Доставка на дом
Сезон 3 Серия 13
5 декабря 2021
Должники
Сезон 3 Серия 14
5 декабря 2021
Суд присяжных
Сезон 3 Серия 15
5 декабря 2021
Последнее дефиле
Сезон 3 Серия 16
5 декабря 2021
Музыкальный привет
Сезон 3 Серия 17
5 декабря 2021
Дочка
Сезон 3 Серия 18
5 декабря 2021
Сказка с печальным концом
Сезон 3 Серия 19
5 декабря 2021
Троянский пони
Сезон 3 Серия 20
5 декабря 2021
Кино 18+
Сезон 3 Серия 21
5 декабря 2021
Робин Гуд
Сезон 3 Серия 22
5 декабря 2021
Шериф
Сезон 3 Серия 23
5 декабря 2021
Лёгкие деньги
Сезон 3 Серия 24
5 декабря 2021
Бытовой конфликт
Сезон 3 Серия 25
24 апреля 2022
Смерть Тельцова
Сезон 3 Серия 26
24 апреля 2022
Агентство Алиби
Сезон 3 Серия 27
24 апреля 2022
Чёрная метка
Сезон 3 Серия 28
24 апреля 2022
Истинный облик
Сезон 3 Серия 29
2 мая 2022
Борьба без правил
Сезон 3 Серия 30
2 мая 2022
Товарищи по оружию
Сезон 3 Серия 31
2 мая 2022
Добрый вечер, сударыня
Сезон 3 Серия 32
2 мая 2022
Грабь награбленное
Сезон 3 Серия 33
2 мая 2022
Три грации
Сезон 3 Серия 34
2 мая 2022
Смертельный диагноз
Сезон 3 Серия 35
2 мая 2022
Крутой поворот
Сезон 3 Серия 36
2 мая 2022
Лежачий полицейский
Сезон 3 Серия 37
15 мая 2022
Похищение века
Сезон 3 Серия 38
15 мая 2022
Голос крови
Сезон 3 Серия 39
15 мая 2022
Штирлиц
Сезон 3 Серия 40
15 мая 2022
Крабовая ловушка
Сезон 3 Серия 41
15 мая 2022
Жадность не порок
Сезон 3 Серия 42
15 мая 2022
Танго втроем»
Сезон 3 Серия 43
15 мая 2022
Офисное привидение
Сезон 3 Серия 44
15 мая 2022
Тайные агенты
Сезон 3 Серия 45
22 мая 2022
Опасные связи
Сезон 3 Серия 46
22 мая 2022
Колдовская любовь
Сезон 3 Серия 47
22 мая 2022
Бабуля
Сезон 3 Серия 48
22 мая 2022
Два ствола
Сезон 3 Серия 49
22 мая 2022
Переходный возраст
Сезон 3 Серия 50
22 мая 2022
График выхода всех сериалов
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