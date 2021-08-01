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Условный мент 2 2020 - 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Условный мент 2
Киноафиша Сериалы Условный мент 2 Сезоны Сезон 1

Условный мент 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 50
Продолжительность сезона 33 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Условный мент 2»

В 1 сезоне сериала «Условный мент — 2» преступники похитили Ворона и назначили за него выкуп. Им нужны не только финансовые средства, но и автомобиль, а также оружие. Через день Гордеева и Рыжов нечаянно сталкиваются накануне судебного заседания. Кто-то похищает служебный автомобиль Рыжова. Малолетние преступники грабят зарубежных гостей. Они отправляют их багаж из автобуса для туристов прямо в «аварийку» «Жилкомсервиса». Рыжову нужно вернуть авто. У сестры Рыжова кто-то крадет только что приобретенную машину. Оказывается, что в это же время произошло сразу несколько похищений. Все они имеют отношение к одному автомобильному салону. 

Рейтинг сериала

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3.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Условный мент 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Похищение
Сезон 2 Серия 1
1 августа 2021
Welcome
Сезон 2 Серия 2
1 августа 2021
Берегись автомобиля
Сезон 2 Серия 3
1 августа 2021
Экстремальный спорт
Сезон 2 Серия 4
1 августа 2021
Кайф на дом
Сезон 2 Серия 5
1 августа 2021
Богиня правосудия
Сезон 2 Серия 6
1 августа 2021
Сны и грёзы
Сезон 2 Серия 7
1 августа 2021
Последний путь
Сезон 2 Серия 8
1 августа 2021
Снова в погонах
Сезон 2 Серия 9
1 августа 2021
Собачья жизнь
Сезон 2 Серия 10
1 августа 2021
Красота в кредит
Сезон 2 Серия 11
8 августа 2021
Знакомство по объявлению
Сезон 2 Серия 12
8 августа 2021
Фортуна переменчива
Сезон 2 Серия 13
8 августа 2021
Опасный клад
Сезон 2 Серия 14
8 августа 2021
Любит – не любит
Сезон 2 Серия 15
8 августа 2021
Конец игры
Сезон 2 Серия 16
8 августа 2021
Молодые и борзые
Сезон 2 Серия 17
8 августа 2021
Брачный аферист
Сезон 2 Серия 18
8 августа 2021
Коварство и любовь
Сезон 2 Серия 19
8 августа 2021
Мечта садовода
Сезон 2 Серия 20
8 августа 2021
Участковая лёгкого поведения
Сезон 2 Серия 21
15 августа 2021
Главная роль
Сезон 2 Серия 22
15 августа 2021
Обмен опытом
Сезон 2 Серия 23
15 августа 2021
Брачные игры
Сезон 2 Серия 24
15 августа 2021
Другая жизнь
Сезон 2 Серия 25
15 августа 2021
Старые долги
Сезон 2 Серия 26
15 августа 2021
Ограбление банка
Сезон 2 Серия 27
15 августа 2021
Выстрелы из прошлого
Сезон 2 Серия 28
15 августа 2021
Кредитная история
Сезон 2 Серия 29
15 августа 2021
Чужой
Сезон 2 Серия 30
15 августа 2021
Месть ведьмы
Сезон 2 Серия 31
22 августа 2021
Новые колёса
Сезон 2 Серия 32
22 августа 2021
Высший суд
Сезон 2 Серия 33
22 августа 2021
Карманная симфония
Сезон 2 Серия 34
22 августа 2021
Принцесса Непала
Сезон 2 Серия 35
22 августа 2021
Время платить по счетам
Сезон 2 Серия 36
22 августа 2021
Новый участковый
Сезон 2 Серия 37
22 августа 2021
Охотница Диана
Сезон 2 Серия 38
22 августа 2021
Меченые деньги
Сезон 2 Серия 39
22 августа 2021
Смерть на вираже
Сезон 2 Серия 40
22 августа 2021
Прощай, оружие!
Сезон 2 Серия 41
29 августа 2021
В джазе только мы
Сезон 2 Серия 42
29 августа 2021
Каждому своё
Сезон 2 Серия 43
29 августа 2021
Чистая Охта
Сезон 2 Серия 44
29 августа 2021
Чужая свадьба
Сезон 2 Серия 45
29 августа 2021
Круглосуточная охрана
Сезон 2 Серия 46
29 августа 2021
Почтовый роман
Сезон 2 Серия 47
29 августа 2021
Орден за мужество
Сезон 2 Серия 48
29 августа 2021
Водопроводчик
Сезон 2 Серия 49
29 августа 2021
Леди Джаз
Сезон 2 Серия 50
29 августа 2021
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