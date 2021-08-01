В 1 сезоне сериала «Условный мент — 2» преступники похитили Ворона и назначили за него выкуп. Им нужны не только финансовые средства, но и автомобиль, а также оружие. Через день Гордеева и Рыжов нечаянно сталкиваются накануне судебного заседания. Кто-то похищает служебный автомобиль Рыжова. Малолетние преступники грабят зарубежных гостей. Они отправляют их багаж из автобуса для туристов прямо в «аварийку» «Жилкомсервиса». Рыжову нужно вернуть авто. У сестры Рыжова кто-то крадет только что приобретенную машину. Оказывается, что в это же время произошло сразу несколько похищений. Все они имеют отношение к одному автомобильному салону.