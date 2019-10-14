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Условный мент 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Условный мент
Киноафиша Сериалы Условный мент Сезоны Сезон 1

Условный мент 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 24
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Условный мент»

В 1 сезоне сериала «Условный мент» Дмитрий Рыжов некогда работал в правоохранительных органах. Однако его карьера закончилась в тот момент, когда он оказался на скамье подсудимых. По прошествии двух лет, которые главный герой провел за решеткой, Рыжов снова появляется в родном Санкт-Петербурге. Он собирается вести тихую спокойную жизнь и не влезать больше ни в какие опасные дела или авантюры. Но его желанию не суждено сбыться. С первого же дня Дмитрий Рыжов оказывается в самом центре весьма опасных происшествий. Оставаться в стороне у Рыжова не получается, ведь он по натуре является истинным борцом с преступностью.

Рейтинг сериала

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3.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Условный мент» График выхода всех сериалов
Сезон 1
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Сезон 1 Серия 1
14 октября 2019
Беспокойный участок
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2019
Курьер поневоле
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2019
Обманутые мечты
Сезон 1 Серия 4
17 октября 2019
Криптомания
Сезон 1 Серия 5
21 октября 2019
Цугцванг
Сезон 1 Серия 6
22 октября 2019
Эхо войны
Сезон 1 Серия 7
23 октября 2019
На высоте
Сезон 1 Серия 8
24 октября 2019
Сказка на ночь
Сезон 1 Серия 9
28 октября 2019
Награда для героя
Сезон 1 Серия 10
29 октября 2019
Холодный приём
Сезон 1 Серия 11
30 октября 2019
Труба зовёт
Сезон 1 Серия 12
31 октября 2019
Морской волк
Сезон 1 Серия 13
5 ноября 2019
Свидание со смертью
Сезон 1 Серия 14
6 ноября 2019
Фото на память
Сезон 1 Серия 15
7 ноября 2019
Крупный улов
Сезон 1 Серия 16
11 ноября 2019
Дороже денег
Сезон 1 Серия 17
12 ноября 2019
Рок
Сезон 1 Серия 18
13 ноября 2019
Боевая классика
Сезон 1 Серия 19
14 ноября 2019
Смертельный квест
Сезон 1 Серия 20
18 ноября 2019
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 21
19 ноября 2019
Последняя роль
Сезон 1 Серия 22
20 ноября 2019
ЛжеДмитрий
Сезон 1 Серия 23
21 ноября 2019
Свадьба с приданым
Сезон 1 Серия 24
21 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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