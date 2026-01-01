В 1 сезоне сериала «Ведьмина гора» мать Одри похоронила супруга, который страдал от психического заболевания. Женщина стремилась лишь к одному — оградить свою дочь от такой же участи. Но школьница Тия, несмотря на то, что росла прилежной девочкой, всегда ощущала в себе отцовские гены. Однажды ей начали являться странные видения. Поворотным моментом в жизни девочки оказалась встреча с подростком по имени Бен. Он сообщил ей, что у него тоже есть странный дар. Вместе ребята оправляются в захватывающее и опасное приключение по маленькому городку, который на самом деле вовсе не так безобиден, как может показаться.