Парк Авеню, 666 2012 - 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Парк Авеню, 666
Киноафиша Сериалы Парк Авеню, 666 Сезоны Сезон 1
666 Park Avenue 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Парк Авеню, 666»

В 1 сезоне сериала «Парк Авеню, 666» молодая семейная пара со Среднего Запада мечтает воплотить в жизнь «американскую мечту» и поселиться в мегаполисе. Влюбленным удается найти достойную высокооплачиваемую работу в Нью-Йорке. Это не вакансия, а просто идеал: теперь они могут жить в одной из самых элитных высотных новостроек в центре города, являясь ее управляющими менеджерами. В их обязанности входит присмотр за квартирами и помощь богатым жильцам с решением бытовых проблем. Вот только супругов ждет крайне неожиданный сюрприз. Оказывается, что все жители дома продали свои души дьяволу, который теперь исполняет их безумные фантазии.

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 20 голосов
6.8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Парк Авеню, 666»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
30 сентября 2012
Стая скворцов Murmurations
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2012
Мертвые не останутся мертвыми The Dead Don't Stay Dead
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2012
Комплекс героя Hero Complex
Сезон 1 Серия 4
21 октября 2012
Толпа демонов A Crowd of Demons
Сезон 1 Серия 5
28 октября 2012
Дьявольский Diabolic
Сезон 1 Серия 6
4 ноября 2012
Винтовая лестница Downward Spiral
Сезон 1 Серия 7
11 ноября 2012
Что случилось с малышкой Джейн? What Ever Happened to Baby Jane?
Сезон 1 Серия 8
25 ноября 2012
Гипноз Hypnos
Сезон 1 Серия 9
2 декабря 2012
Удобство смерти The Comfort of Death
Сезон 1 Серия 10
22 июня 2013
Грехи Отцов Sins of the Fathers
Сезон 1 Серия 11
29 июня 2013
Елисейские поля The Elysian Fields
Сезон 1 Серия 12
6 июля 2013
Лазарь: Часть 1 Lazarus: Part 1
Сезон 1 Серия 13
13 июля 2013
