В 1 сезоне сериала «Парк Авеню, 666» молодая семейная пара со Среднего Запада мечтает воплотить в жизнь «американскую мечту» и поселиться в мегаполисе. Влюбленным удается найти достойную высокооплачиваемую работу в Нью-Йорке. Это не вакансия, а просто идеал: теперь они могут жить в одной из самых элитных высотных новостроек в центре города, являясь ее управляющими менеджерами. В их обязанности входит присмотр за квартирами и помощь богатым жильцам с решением бытовых проблем. Вот только супругов ждет крайне неожиданный сюрприз. Оказывается, что все жители дома продали свои души дьяволу, который теперь исполняет их безумные фантазии.