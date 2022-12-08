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Лукизм 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лукизм
Киноафиша Сериалы Лукизм Сезоны Сезон 1

Gaiken Shijou Shugi 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лукизм»

В 1 сезоне сериала «Лукизм» события разворачиваются в Южной Корее в будущем. Царит век лукизма – политики, при которой главным в человеке признается его внешность. За фигурой и кожей начинают следить даже мужчины, а тот, кто не соответствует представлениям общества о красоте, опускается на дно социальной лестницы. Некрасивые люди теряют работу, друзей и даже жилье, ведь с ними никто не хочет иметь дела. Главный герой истории – школьный секс-символ, красавчик и спортсмен, у которого вовсе нет проблем с положением в обществе. Но у него есть тайна – второе неидеальное тело, в котором иногда оказывается его сознание.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Лукизм График выхода всех сериалов
Сезон 1
Перемены Change
Сезон 1 Серия 1
8 декабря 2022
Новая жизнь New Life
Сезон 1 Серия 2
8 декабря 2022
Друзья Friends
Сезон 1 Серия 3
8 декабря 2022
Мама Mom
Сезон 1 Серия 4
8 декабря 2022
Kindness
Сезон 1 Серия 5
8 декабря 2022
Рекомендация Recommendation
Сезон 1 Серия 6
8 декабря 2022
Специальные занятия Special Training
Сезон 1 Серия 7
8 декабря 2022
Стена Wall
Сезон 1 Серия 8
8 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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