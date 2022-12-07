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Связь 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Связь
Киноафиша Сериалы Связь Сезоны Сезон 1

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Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Связь»

В 1 сезоне сериала «Связь» молодой мужчина Ха Донг-Су, как обычно, отправляется на работу, но по пути таинственным образом исчезает. Через несколько дней его обнаруживают живым, но покалеченным. Похоже, бедняга стал жертвой охотников за органами. У него вырезали один глаз для пересадки другому человеку, после чего его выбросили, как ненужный хлам. Но выясняется, что основной ужас парню только предстоит пережить. Когда в городе начинается череда кровавых преступлений, Ха Донг-Су начинает видеть странные галлюцинации, будто он присутствует при убийствах. Он понимает, что его глаз пересажен маньяку.

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Связь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 декабря 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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