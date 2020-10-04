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Бездарная Нана 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бездарная Нана
Киноафиша Сериалы Бездарная Нана Сезоны Сезон 1

Talentless Nana
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бездарная Нана»

В 1 сезоне сериала «Бездарная Нана» действие происходит в недалеком будущем. Земля в опасности. Кровожадные монстры, которых впоследствии люди стали называть врагами человечества, собираются поработить планету. Для борьбы с угрозой создаются специальные учебные заведения для подростков, которые обладают уникальными способностями. Группа детей должна подготовиться защищать родную Землю. Один из них не имеет никаких сил, но на самом деле является носителем великой тайны. Используя свои интеллектуальные способности, Нана должна противостоять чудовищам и одержать над ними победу.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бездарная Нана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Бездарность Talentless
Сезон 1 Серия 1
4 октября 2020
Время течёт вспять Time Traveler
Сезон 1 Серия 2
11 октября 2020
Одарённый против бездарной Talented vs. Talentless
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2020
Лечение Healing
Сезон 1 Серия 4
25 октября 2020
Одарённый против бездарной. Часть вторая Talented vs. Talentless Part Two
Сезон 1 Серия 5
1 ноября 2020
Некромант Necromancer
Сезон 1 Серия 6
8 ноября 2020
Некромант. Часть вторая Necromancer Part 2
Сезон 1 Серия 7
15 ноября 2020
Одарённый против бездарной. Часть третья Talented vs. Talentless Part 3
Сезон 1 Серия 8
22 ноября 2020
Естественный отбор Survival of the Fittest
Сезон 1 Серия 9
29 ноября 2020
Невидимый клинок The Invisible Blade
Сезон 1 Серия 10
6 декабря 2020
Невидимый клинок. Часть вторая The Invisible Blade Part 2
Сезон 1 Серия 11
13 декабря 2020
Невидимый клинок. Часть третья The Invisible Blade Part 3
Сезон 1 Серия 12
20 декабря 2020
Воскрешение Revival
Сезон 1 Серия 13
27 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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