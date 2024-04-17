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Под мостом 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Под мостом
Киноафиша Сериалы Под мостом Сезоны Сезон 1

Under the Bridge
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Под мостом»

В 1 сезоне сериала «Под мостом» в центре событий оказывается канадская писательница Ребекка Годфри, которая невольно была втянута в расследование жестокого преступления. Жертвой стала школьница по имени Рина Вирк. Под подозрение сразу попали восемь подростков, которые нашли в себе силы лично побеседовать с писательницей и рассказать ей всю правду о том, что случилось на самом деле. Вечером в пятницу, 14 ноября 1997 года, Рину Вирк позвали на «вечеринку» неподалеку от моста Крейгфлауэр в городе Саанич. Там собиралось множество подростков, которые употребляли алкоголь и запрещенные вещества...

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Под мостом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Зазеркалье\ Looking Glass
Сезон 1 Серия 1
17 апреля 2024
Джон Готти из Семи Дубов The John Gotti of Seven Oaks
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2024
Клятва крови Blood Oath
Сезон 1 Серия 3
24 апреля 2024
Прекрасная Британская Колумбия Beautiful British Columbia
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2024
Когда удар рушится When the Hit comes Down
Сезон 1 Серия 5
8 мая 2024
В воде они тонут одинаково In Water They Sink the Same
Сезон 1 Серия 6
15 мая 2024
Три и семь Three and Seven
Сезон 1 Серия 7
22 мая 2024
Только милосердие Mercy Alone
Сезон 1 Серия 8
29 мая 2024
График выхода всех сериалов
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