Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Стужа 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Стужа
Киноафиша Сериалы Стужа Сезоны Сезон 1

Zemheri 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стужа»

В 1 сезоне сериала «Стужа» Фирузе и Аяз безумно влюбились друг в друга, но молодой человек уступил своей властной и категоричной матери, обучившись с невестой, которую она для него выбрала. Фирузе в это время пришлось пройти через множество испытаний. После несчастного случая на стройке, где служит отец Фирузе, он стал главным подозреваемым в гибели большого количества людей. Фирузе, которая получила диплом юридического вуза, готова на все, чтобы доказать несправедливость обвинения в сторону своего родителя. На пути к правде Фирузе снова встречается с Аязом, который руководит той самой строительной фирмой...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Стужа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 января 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 января 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 января 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 февраля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 февраля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 февраля 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 февраля 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 марта 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
11 марта 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
18 марта 2020
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше