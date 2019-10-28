Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Особо важная персона 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Особо важная персона
Киноафиша Сериалы Особо важная персона Сезоны Сезон 1

VIP 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Особо важная персона»

В 1 сезоне сериала «Особо важная персона» женатая пара работает в элитном магазине, расположенном в крупном торговом комплексе. Его посетителями являются вип-клиенты. Это люди, которые обладают не только большими финансовыми возможностями, но и статусом. Однажды главная героиня начинает подозревать своего супруга в измене. По ее версии, он нашел любовницу на работе. Под подозрение попадают все представительницы слабого пола, с которыми имеет дело главный герой. Его супруга не успокоится, пока не выяснит правду о том, кто решил посягнуть на ее счастье и разрушить ее брак.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Особо важная персона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 октября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 ноября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 ноября 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 ноября 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 ноября 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
2 декабря 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
3 декабря 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
9 декабря 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
10 декабря 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
16 декабря 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
17 декабря 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
23 декабря 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
24 декабря 2019
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше