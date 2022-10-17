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Девушка и ночь 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девушка и ночь
Киноафиша Сериалы Девушка и ночь Сезоны Сезон 1

La Jeune Fille et la Nuit 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девушка и ночь»

В 1 сезоне сериала «Девушка и ночь» главные герои много лет назад окончили частную школу и разбрелись каждый по своим жизням. Кто-то построил успешную карьеру, кто-то создал семью, а кому-то так и не удалось реализовать свои мечты в жизни. Спустя 25 лет после последнего дня в стенах школы герои встречаются на встрече выпускников. Они давно не виделись, но по-прежнему помнят, что их связывает страшная тайна. Одна из их одноклассниц много лет назад пропала при таинственных обстоятельствах. Героям так и не удалось выяснить, что произошло в ту ночь. Но теперь расследование будет продолжено и правда выплывет наружу.

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Девушка и ночь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Épisode 1
Сезон 1 Серия 1
17 октября 2022
Серия 2 Épisode 2
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2022
Серия 3 Épisode 3
Сезон 1 Серия 3
24 октября 2022
Серия 4 Épisode 4
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2022
Серия 5 Épisode 5
Сезон 1 Серия 5
31 октября 2022
Серия 6 Épisode 6
Сезон 1 Серия 6
31 октября 2022
График выхода всех сериалов
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