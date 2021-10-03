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Лгуньи со свечами 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Лгуньи со свечами
Киноафиша Сериалы Лгуньи со свечами Сезоны Сезон 1

Yalancılar ve Mumları 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лгуньи со свечами»

В 1 сезоне сериала «Лгуньи со свечами» в центре событий — четыре женщины, которые много лет дружат и всегда стараются поддержать друг друга. В жизни Элиф произошел несчастный случай, в результате которого она потеряла мужа. Через некоторое время после его смерти ей стали поступать загадочные входящие звонки. В связи с ними героиня стала сомневаться в том, что ее благоверный мертв. Джейда не любит связывать себя серьезными отношениями и предпочитает свободу. Жизнь Мелихи связана с психиатрией, она полностью погружена в работу. Шебнем переживает кризис в отношениях со своим мужем. Они никак не могут прийти к компромиссу.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Лгуньи со свечами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 октября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 октября 2021
График выхода всех сериалов
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