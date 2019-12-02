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Тест на беременность 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Тест на беременность
Киноафиша Сериалы Тест на беременность Сезоны Сезон 2

Тест на беременность 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тест на беременность»

В во 2 сезон в связи с экстренными происшествиями в медицинском центре Наташе приходится срочно выйти из декрета. Бахметьева живет с Андреем и сыном Мишей. Мальчику уже годик, но он постоянно болеет и требует много внимания от мамы. Главная героиня чувствует себя непривычно в качестве домохозяйки. Однажды она отправляется проведать коллег в клинику и выясняет, что в отделении за несколько дней скончались несколько младенцев. Об этом становится известно журналистам, и медцентр атакуют папарацци...

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Тест на беременность» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
2 декабря 2019
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
2 декабря 2019
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
3 декабря 2019
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
3 декабря 2019
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
4 декабря 2019
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
4 декабря 2019
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
5 декабря 2019
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
5 декабря 2019
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
9 декабря 2019
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
9 декабря 2019
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
10 декабря 2019
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
10 декабря 2019
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
11 декабря 2019
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
11 декабря 2019
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
12 декабря 2019
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
11 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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