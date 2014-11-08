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Тест на беременность 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Тест на беременность
Киноафиша Сериалы Тест на беременность Сезоны Сезон 1

Тест на беременность 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тест на беременность»

В 1 сезоне сериала «Тест на беременность» действие происходит в экспериментальном научно-медицинском центре. Туда устраивается на работу молодая девушка по имени Наташа Бахметьева. Несмотря на то что героиня находится в начале своего профессионального пути, она даст фору многим старшим коллегам благодаря своим высоким профессиональным навыкам и твердому характеру. Наташа равнодушно относится к вниманию со стороны персонала, ведет себя замкнуто и отстраненно. Такой образ жизни оказался следствием ее многолетних тайных отношений с Юрием Колмогоровым, чиновником, который когда-то был преподавателем в университете.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Тест на беременность» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 ноября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 ноября 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 ноября 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 ноября 2014
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 ноября 2014
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2014
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 ноября 2014
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 ноября 2014
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
12 ноября 2014
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
12 ноября 2014
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
14 ноября 2014
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
14 ноября 2014
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
15 ноября 2014
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
15 ноября 2014
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
16 ноября 2014
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
16 ноября 2014
График выхода всех сериалов
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