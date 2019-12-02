В во 2 сезон в связи с экстренными происшествиями в медицинском центре Наташе приходится срочно выйти из декрета. Бахметьева живет с Андреем и сыном Мишей. Мальчику уже годик, но он постоянно болеет и требует много внимания от мамы. Главная героиня чувствует себя непривычно в качестве домохозяйки. Однажды она отправляется проведать коллег в клинику и выясняет, что в отделении за несколько дней скончались несколько младенцев. Об этом становится известно журналистам, и медцентр атакуют папарацци...