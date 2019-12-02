Menu
Test na beremennost season 2 watch online

Test na beremennost season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Test na beremennost Seasons Season 2
Тест на беременность 16+
Title Сезон 2
Season premiere 2 December 2019
Production year 2019
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Test na beremennost" season 2 description

В во 2 сезон в связи с экстренными происшествиями в медицинском центре Наташе приходится срочно выйти из декрета. Бахметьева живет с Андреем и сыном Мишей. Мальчику уже годик, но он постоянно болеет и требует много внимания от мамы. Главная героиня чувствует себя непривычно в качестве домохозяйки. Однажды она отправляется проведать коллег в клинику и выясняет, что в отделении за несколько дней скончались несколько младенцев. Об этом становится известно журналистам, и медцентр атакуют папарацци...

Series rating

6.7
Rate 15 votes
6.1 IMDb

"Test na beremennost" season 2 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Серия 1
Season 2 Episode 1
2 December 2019
Серия 2
Season 2 Episode 2
2 December 2019
Серия 3
Season 2 Episode 3
3 December 2019
Серия 4
Season 2 Episode 4
3 December 2019
Серия 5
Season 2 Episode 5
4 December 2019
Серия 6
Season 2 Episode 6
4 December 2019
Серия 7
Season 2 Episode 7
5 December 2019
Серия 8
Season 2 Episode 8
5 December 2019
Серия 9
Season 2 Episode 9
9 December 2019
Серия 10
Season 2 Episode 10
9 December 2019
Серия 11
Season 2 Episode 11
10 December 2019
Серия 12
Season 2 Episode 12
10 December 2019
Серия 13
Season 2 Episode 13
11 December 2019
Серия 14
Season 2 Episode 14
11 December 2019
Серия 15
Season 2 Episode 15
12 December 2019
Серия 16
Season 2 Episode 16
12 December 2019
