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Лаборантка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лаборантка
Киноафиша Сериалы Лаборантка Сезоны Сезон 1

Лаборантка 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лаборантка»

В 1 сезоне сериала «Лаборантка» молодой микробиолог Люся Поликарпова вынуждена была вернуться в родной городок и устроиться на работу лаборанткой. Теперь она вместе со своими коллегами контролирует промышленные выбросы в лаборатории возле завода. Начальник Илья, неженатый мужчина в самом расцвете лет, сразу обращает внимание на подающую надежды девушку. Спустя некоторое время Люся становится его правой рукой. Однажды героиня узнает о лжи: показатели вредных выбросов существенно занижаются. Люся ни в коем случае не должна была узнать об этом. С этого момента за девушкой начинается настоящая охота...

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Список серий 1-го сезона сериала «Лаборантка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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