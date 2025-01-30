Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Потерянный ключ 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Потерянный ключ
Киноафиша Сериалы Потерянный ключ Сезоны Сезон 1

Poteryannyj klyuch 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Потерянный ключ»

В 1 сезоне сериала «Потерянный ключ» психолог Анна Королева со своей семьей переезжает в провинциальный город на черноморском побережье. В этих краях у Анны возникают проблемы с трудоустройством. Местные жители скептически относятся к ее профессии, а справляться с личными проблемами им обычно помогают друзья, которым всегда можно выплакаться и пожаловаться на жизнь. Семья Королевых сняла жилье у женщины по имени Жанна, которая вызвалась помочь Анне найти клиентов. Спустя некоторое время героиня и сама сталкивается со множеством проблем: возникают трудности в отношениях с детьми, супругом и остальными родственниками.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
8.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Потерянный ключ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 января 2025
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 января 2025
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 января 2025
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 января 2025
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 февраля 2025
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 февраля 2025
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 февраля 2025
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 февраля 2025
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 февраля 2025
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
13 февраля 2025
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
13 февраля 2025
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
13 февраля 2025
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 февраля 2025
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
20 февраля 2025
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
20 февраля 2025
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
20 февраля 2025
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше