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Алексия 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Алексия
Киноафиша Сериалы Алексия Сезоны Сезон 1

Alexia
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Алексия»

В 1 сезоне сериала «Алексия» зрители познакомятся с настоящей современной героиней – испанской спортсменкой Алексией Путеллас. Эта женщина не просто играет в футбол лучше всякого мужчины, но и возглавляет один из самых известных в мире женских футбольных клубов. Алексия – капитан испанской команды «Барселона». Всю свою жизнь героиня посвятила борьбе с гендерными и расовыми стереотипами. Она ежедневно доказывает, что пол человека не может стать помехой на пути к достижению его цели. Кроме того, она мотивирует маленьких детей заниматься спортом и бороться с врожденными болезнями, не забывая выигрывать в чемпионатах.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Алексия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 ноября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 ноября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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