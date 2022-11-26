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Столичная штучка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Столичная штучка
Киноафиша Сериалы Столичная штучка Сезоны Сезон 1

Столичная штучка 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Столичная штучка»

В 1 сезоне сериала «Столичная штучка» в отдаленной деревушке в тамбовской глубинке появляется необычная новая жительница. Красавица и умница Марина Новикова переезжает в глушь из самой Москвы по заданию своего начальства. Девушка – менеджер крупной агропромышленной фирмы, которая производит доильные аппараты. Всю жизнь она работала в офисе и не держала в руках ничего тяжелее компьютерной мышки. Но теперь она должна лично внедрить свою продукцию на деревенском молокозаводе. Это вам не столица, а настоящий колхоз! По улицам здесь бродят коровы, а жители не верят в пользу инноваций. Задача Марины – каким-то образом найти с ними общий язык.

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Список серий 1-го сезона сериала «Столичная штучка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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