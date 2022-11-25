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Полиция: Штат Бихар 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Полиция: Штат Бихар
Киноафиша Сериалы Полиция: Штат Бихар Сезоны Сезон 1

Khakee: The Bihar Chapter 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 6 часов 39 минут
О чем 1-й сезон сериала «Полиция: Штат Бихар»

В 1 сезоне сериала «Полиция: Штат Бихар» в индийском городе Патна появляется жестокий маньяк. Он расправляется со своими жертвами, будто нарочно оставляя полицейским зацепки – как приглашение в свою опасную игру. На месте одного из преступлений оказывается молодой следователь, который отличается своей неподкупностью и честностью. Мужчина поклялся защитить от зла если не весь мир, то хотя бы свой участок. Конечно же, он воспринимает наглость убийцы как вызов и отправляется по следу. Но дело оказывается сложнее, чем герой мог вообразить. Ему предстоит столкнуться со смертельной опасностью и испытать свои принципы на прочность.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Полиция: Штат Бихар График выхода всех сериалов
Сезон 1
ФИГУРЫ РАССТАВЛЕНЫ ! PATRA PARICHAY !
Сезон 1 Серия 1
25 ноября 2022
РОЖДЕНИЕ ЧАНДАНА! CHANDANWA KA JANM !
Сезон 1 Серия 2
25 ноября 2022
КТО ТАКОЙ АМИТ??? AMIT KAUN ???
Сезон 1 Серия 3
25 ноября 2022
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА !!! MOOH DIKHAI !!!
Сезон 1 Серия 4
25 ноября 2022
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ МИТЫ!!! MEETA JI KI LOVE STORY !!!
Сезон 1 Серия 5
25 ноября 2022
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ МИТЫ, ЧАСТЬ 2 MEETA JI KI LOVE STORY PART 2
Сезон 1 Серия 6
25 ноября 2022
ЭНДШПИЛЬ ! PHACE TO PHACE !
Сезон 1 Серия 7
25 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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