Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Распаковка»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Полиция: Штат Бихар
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Полиция: Штат Бихар
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Полиция: Штат Бихар
Бихар, Индия
Ванны и душ уходят в прошлое: вот что активно выбирают дизайнеры в Европе в 2026 году, а мы только начинаем
Раньше выбрасывала старые губки без раздумий, а теперь специально их собираю: простой дачный лайфхак
2 худшие каши, от которых сахар в крови зашкаливает: доктор Мясников внес их в стоп-лист
«Относятся просто как к животным»: сериал «Первого» с мужем Боярской разнесла актриса массовки — 16 часов терпела унижения
Не «Одними из нас» и «Игрой престолов» едины: отличные мини-сериалы от HBO, о которых вы наверняка даже не слышали
Минск вместо Одессы: продолжение «Ликвидации» с Машковым все-таки снимут с подачи... Лукашенко – съемки уже в процессе
«В жидкости вся сила!», так что пройдите тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с водоемами
Без «Игры престолов», конечно, никуда, но в Корее сняли фэнтези не хуже: есть свой Джон Сноу, а Стена – один в один
А на море белый песок и тест по кино СССР: вспомните 5 фильмов про летний отдых по кадрам
3 исторических сериала так хороши, что получили выше 9 баллов на IMDb: «Смотрится легко, картинка приятная»
«Сага не закончена»: НВО снимет ремейк «Игры престолов» – спасибо провальному финалу и… Николаю Цискаридзе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667