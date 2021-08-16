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Свен Гьерсон Агаты Кристи 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Свен Гьерсон Агаты Кристи
Киноафиша Сериалы Свен Гьерсон Агаты Кристи Сезоны Сезон 1

Agatha Christie's Hjerson 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Свен Гьерсон Агаты Кристи»

В 1 сезоне сериала «Свен Гьерсон Агаты Кристи» в центре событий оказывается бывший следователь по уголовным делам Свен Гьерсон, который принимал участие в раскрытии самых запутанных криминальных происшествий в Швеции разных времен. Вот уже несколько лет он ушел в тень и теперь живет в уединенном загородном доме, коротая дни за прослушиванием виниловых пластинок и изучением свежих сплетен. Жизнь Гьерсона меняется, когда на его пути появляется предприимчивая женщина Клара Сандберг. Она является продюсером и готова на все, чтобы выдающийся детектив стал участником телевизионного реалити-шоу.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Свен Гьерсон Агаты Кристи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Avsnitt 1
Сезон 1 Серия 1
16 августа 2021
Серия 2 Avsnitt 2
Сезон 1 Серия 2
16 августа 2021
Серия 3 Avsnitt 3
Сезон 1 Серия 3
23 августа 2021
Серия 4 Avsnitt 4
Сезон 1 Серия 4
23 августа 2021
Серия 5 Avsnitt 5
Сезон 1 Серия 5
30 августа 2021
Серия 6 Avsnitt 6
Сезон 1 Серия 6
30 августа 2021
Серия 7 Avsnitt 7
Сезон 1 Серия 7
6 сентября 2021
Серия 8 Avsnitt 8
Сезон 1 Серия 8
6 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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