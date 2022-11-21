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Между светом и тенью 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Между светом и тенью
Киноафиша Сериалы Между светом и тенью Сезоны Сезон 1

Между светом и тенью 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Между светом и тенью»

В 1 сезоне сериала «Между светом и тенью» Надя является ведущим специалистом в строительной компании своего возлюбленного Вити Катаева. Благодаря ей фирма одержала победу в тендере на строительство торгового комплекса. В жизни Нади все складывается хорошо — она собирается замуж за своего начальника. Прораб на стройке Антон сомневается относительно стеклянных стен, считая, что это не самая лучшая идея, но Надя не хочет отступать. Девушка заявляет, что является профессионалом и не нуждается ни в чьих советах. Надя даже не догадывается, что в скором времени ее жизнь резко изменится.

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Список серий 1-го сезона сериала «Между светом и тенью» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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