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Варяг 2022 - 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Варяг
Киноафиша Сериалы Варяг Сезоны Сезон 1

Варяг 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Варяг»

В 1 сезоне сериала «Варяг» главный герой, опытный и решительный оперативник спецслужб, привык работать самостоятельно под прикрытием. После последнего дела, во время которого Варяг пережил беспощадные пытки, у него начались приступы. Но, несмотря на это, начальство отправляет героя на очередную операцию, предоставив неограниченные возможности. Варяг принимается за дело государственной важности, во время которого ему придется действовать безукоризненно. Любая ошибка равносильна смерти. Цель Варяга — проникнуть в синдикат и сломать окутавшего своими щупальцами «спрута», как говорится, изнутри.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Варяг График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 декабря 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 декабря 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
25 декабря 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 января 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
8 января 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
15 января 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
22 января 2023
График выхода всех сериалов
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