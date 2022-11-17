Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Леопардовая шкура 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Леопардовая шкура
Киноафиша Сериалы Леопардовая шкура Сезоны Сезон 1

Leopard Skin
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Леопардовая шкура»

В 1 сезоне сериала «Леопардовая шкура» действие происходит в Мексике. В центре событий оказываются несколько преступников. Они собирались украсть ценные камни, но преступление пошло не по намеченному сценарию. Скрываясь от преследования, банда грабителей решает выждать время в прибрежном бунгало, где живут две одинокие женщины. Мирная уединенная жизнь героинь нарушается, атмосфера с прибытием неожиданных гостей становится все более напряженной. В скором времени несколько человек оказываются заложниками ситуации. Пока бандиты ждут своей участи, секреты, предательства и потаенные желания выходят наружу.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Леопардовая шкура» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Карта и территория The Map and the Territory
Сезон 1 Серия 1
17 ноября 2022
Ответы на все ваши вопросы All Your Questions Answered
Сезон 1 Серия 2
17 ноября 2022
Частная жизнь, часть 1 Private Lives Part 1
Сезон 1 Серия 3
17 ноября 2022
Дайвер с клаустрофобией The Claustrophobic Diver
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2022
Натюрморт с кошкой и канарейкой Still Life With Cat and Canary
Сезон 1 Серия 5
17 ноября 2022
Частная жизнь, часть 2 Private Lives, Part 2
Сезон 1 Серия 6
17 ноября 2022
Все хорошо в колодце одиночества All Is Well in the Well of Loneliness
Сезон 1 Серия 7
17 ноября 2022
Миф о виновной убийце The Myth of the Guilty Murderess
Сезон 1 Серия 8
17 ноября 2022
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше