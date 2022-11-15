Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

#Непровинция 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала #Непровинция
Киноафиша Сериалы #Непровинция Сезоны Сезон 1

#Непровинция 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 25
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «#Непровинция»

В 1 сезоне сериала «#Непровинция» популярный современный писатель и ведущий Александр Цыпкин познакомился с россиянами, которые живут счастливой и насыщенной событиями жизнью далеко за пределами шумной столицы. Он отправился в 25 городов страны, где побеседовал с людьми разных возрастов, профессий и хобби. Их истории создают общий портрет настоящей России, которую нельзя определить исключительно столичной жизнью. Ведущий поставил перед собой задачу развеять мифы о российской провинции и понять, каким образом сформировались те или представления о маленьких городах и селах.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «#Непровинция» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2022
Сезон 5
Сезон 1 Серия 5
15 ноября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 января 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 января 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 января 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
24 января 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 января 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
16 мая 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
16 мая 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
16 мая 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
16 мая 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
16 мая 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
21 июля 2023
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
21 июля 2023
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
21 июля 2023
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
21 июля 2023
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
21 июля 2023
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
20 октября 2023
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
20 октября 2023
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
20 октября 2023
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
20 октября 2023
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
20 октября 2023
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше