Во 2-м сезоне сериала «Маленькая фантазерка» продолжается история очаровательного рыжего цыпленка по кличке Пайпер. Малышка мнит себя будущей писательницей, и небезосновательно. Пайпер действительно обладает богатой фантазией, с помощью которой она может сочинять сказочные миры, придумывать истории и становиться главной героиней всех этих захватывающих приключений, рожденных в ее воображении. Напомним, в предыдущем сезоне Пайпер спасала Трех поросят от Большого Злого Волка, сопровождала новорожденную черепашку Терри до Черепашьего острова, а также собирала Шалтая-Болтая воедино с помощью доблестных рыцарей Королевы.