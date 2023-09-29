Menu
Interrupting Chicken 2022 - 2023, season 2

Interrupting Chicken 0+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 29 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 6 hours 8 minutes
"Interrupting Chicken" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Маленькая фантазерка» продолжается история очаровательного рыжего цыпленка по кличке Пайпер. Малышка мнит себя будущей писательницей, и небезосновательно. Пайпер действительно обладает богатой фантазией, с помощью которой она может сочинять сказочные миры, придумывать истории и становиться главной героиней всех этих захватывающих приключений, рожденных в ее воображении. Напомним, в предыдущем сезоне Пайпер спасала Трех поросят от Большого Злого Волка, сопровождала новорожденную черепашку Терри до Черепашьего острова, а также собирала Шалтая-Болтая воедино с помощью доблестных рыцарей Королевы.

6.9 IMDb
Captain Claw’s Clawsome Quest
Season 2 Episode 1
29 September 2023
Cinderella’s Story
Season 2 Episode 2
29 September 2023
Funky Chicken
Season 2 Episode 3
29 September 2023
Hansel & Gretel and the Chicken
Season 2 Episode 4
29 September 2023
Save the Stalk!
Season 2 Episode 5
29 September 2023
Why Did the Chicken Cross the Road?
Season 2 Episode 6
29 September 2023
Mary Had a Little Chicken
Season 2 Episode 7
29 September 2023
The Princess, the Chicken and the Pea
Season 2 Episode 8
29 September 2023
The Magnificent Magician of the Mailbox
Season 2 Episode 9
29 September 2023
Once Upon a Chicken
Season 2 Episode 10
29 September 2023
The Royal Rollercoaster
Season 2 Episode 11
29 September 2023
Clucky Sinclair and the Three Bears
Season 2 Episode 12
29 September 2023
Wonder Chicken Returns
Season 2 Episode 13
29 September 2023
Professor Goose Visits
Season 2 Episode 14
29 September 2023
Starting From Scratch
Season 2 Episode 15
29 September 2023
Snow White’s Seven2
Season 2 Episode 16
29 September 2023
