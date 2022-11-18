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Somebody. Найти кого-то 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Somebody. Найти кого-то
Киноафиша Сериалы Somebody. Найти кого-то Сезоны Сезон 1

Somebody 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Somebody. Найти кого-то»

В 1 сезоне сериала «Somebody. Найти кого-то» главная героиня разработала мобильное приложение «Кто-то» для знакомств в Интернете. Оно быстро распространилось среди пользователей, желающих найти вторую половину. Ситуация изменилась после известия об убийстве. Выяснилось, что преступление неким образом связано с данным приложением. Так молодая программистка, разработавшая данный ресурс, и ее друзья оказались в эпицентре расследования. Кроме того, в деле замешан еще один загадочный человек, которому явно есть что скрывать. Главным героям предстоит разобраться в том, что произошло на самом деле.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Somebody. Найти кого-то» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 ноября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 ноября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 ноября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 ноября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 ноября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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