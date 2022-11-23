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Кровь, секс и короли 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кровь, секс и короли
Киноафиша Сериалы Кровь, секс и короли Сезоны Сезон 1

Blood, Sex & Royalty 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кровь, секс и короли»

В 1 сезоне сериала «Кровь, секс и короли» в центре событий оказываются знаковые монаршие особы в истории Великобритании. Их жизнь полна тайн и интриг. Основное внимание уделяется скандальной биографии Анны Болейн и Генриха VIII. В шестнадцатом столетии Анна Болейн стала королевой Англии. Это произошло в 1533 году. Она правила до 1536 года, столкнувшись со многими политическими проблемами при дворе. Ее влияние на мировоззрение Генриха VIII стало объектом исследования для многих историков. За свой недолгий срок правления Анна также нажила врагов, поскольку от нее ждали наследника мужского пола.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Кровь, секс и короли График выхода всех сериалов
Сезон 1
Болейны для Boleyns For The
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2022
Никогда не позволяй им видеть, как ты плачешь Never Let Them See You Cry
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2022
Кто-то хочет моей смерти Somebody Wants Me Dead
Сезон 1 Серия 3
23 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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