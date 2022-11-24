Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Песни о первой любви 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Песни о первой любви
Киноафиша Сериалы Песни о первой любви Сезоны Сезон 1

First Love 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Песни о первой любви»

В 1 сезоне сериала «Песни о первой любви» главные герои были типичными подростками, которые упивались романтикой и верили в свое светлое будущее. Мир казался им сундуком с сокровищами, который нужно только открыть и можно бесконечно любоваться переливающимися драгоценностями. Каждый день был волшебным. Однако шли годы, и жизнь вносила свои коррективы в их мировоззрение. Не все мечты сбывались, а рутина засасывала все больше и больше. И вот уже вчерашние подростки, свободолюбивые, влюбленные и мечтательные, превратились в типичных взрослых с классическими проблемами. При этом их не покидает ощущение, что они что-то упустили...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Песни о первой любви График выхода всех сериалов
Сезон 1
Когда цветет сирень When the Lilacs Bloom
Сезон 1 Серия 1
24 ноября 2022
Твой голос Your Voice
Сезон 1 Серия 2
24 ноября 2022
Неаполитано Napolitan
Сезон 1 Серия 3
24 ноября 2022
Странность космоса Space Oddity
Сезон 1 Серия 4
24 ноября 2022
На языке жестов Talk in Sign Language
Сезон 1 Серия 5
24 ноября 2022
Шестое чувство The Sixth Sense
Сезон 1 Серия 6
24 ноября 2022
Череда грез The Order of Dreams
Сезон 1 Серия 7
24 ноября 2022
Особый вечер с эффектом Пруста The Proust Effect on a Certain Afternoon
Сезон 1 Серия 8
24 ноября 2022
Хацукой Hatsukoi
Сезон 1 Серия 9
24 ноября 2022
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше