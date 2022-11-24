Menu
First Love 2022, season 1

First Love season 1 poster
First Love 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 9
Runtime 7 hours 30 minutes
"First Love" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Песни о первой любви» главные герои были типичными подростками, которые упивались романтикой и верили в свое светлое будущее. Мир казался им сундуком с сокровищами, который нужно только открыть и можно бесконечно любоваться переливающимися драгоценностями. Каждый день был волшебным. Однако шли годы, и жизнь вносила свои коррективы в их мировоззрение. Не все мечты сбывались, а рутина засасывала все больше и больше. И вот уже вчерашние подростки, свободолюбивые, влюбленные и мечтательные, превратились в типичных взрослых с классическими проблемами. При этом их не покидает ощущение, что они что-то упустили...

Series rating

8.2
Rate 13 votes
8.4 IMDb

First Love List of episodes

Season 1
When the Lilacs Bloom
Season 1 Episode 1
24 November 2022
Your Voice
Season 1 Episode 2
24 November 2022
Napolitan
Season 1 Episode 3
24 November 2022
Space Oddity
Season 1 Episode 4
24 November 2022
Talk in Sign Language
Season 1 Episode 5
24 November 2022
The Sixth Sense
Season 1 Episode 6
24 November 2022
The Order of Dreams
Season 1 Episode 7
24 November 2022
The Proust Effect on a Certain Afternoon
Season 1 Episode 8
24 November 2022
Hatsukoi
Season 1 Episode 9
24 November 2022
