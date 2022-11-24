В 1 сезоне сериала «Песни о первой любви» главные герои были типичными подростками, которые упивались романтикой и верили в свое светлое будущее. Мир казался им сундуком с сокровищами, который нужно только открыть и можно бесконечно любоваться переливающимися драгоценностями. Каждый день был волшебным. Однако шли годы, и жизнь вносила свои коррективы в их мировоззрение. Не все мечты сбывались, а рутина засасывала все больше и больше. И вот уже вчерашние подростки, свободолюбивые, влюбленные и мечтательные, превратились в типичных взрослых с классическими проблемами. При этом их не покидает ощущение, что они что-то упустили...